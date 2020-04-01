2020-04-01T09:48:20+03:00
Общество

В Ленинском районе пиротехники нашли и уничтожили шесть авиабомб

Взрывоопасные предметы ликвидировали с соблюдением всех мер безопасности
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике КрымФото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Изменить размер текста:

На территории Ленинского района сотрудники МЧС нашли шесть авиабомб времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым, взрывоопасные предметы извлекли, транспортировали и уничтожили на специальном полигоне.

- Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности, - говорится в сообщении МЧС.

Так, пиротехники обезвредили авиабомбу АО-20, которая была обнаружена в поселке Каменское. Вторую авиационную бомбу АО-10 и осколочную бомбу SD-1 нашли в селе Бондаренково. Еще три авиабомбы АО-2,5 нашли в поселке Курортное.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24