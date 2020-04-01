В Ленинском районе пиротехники нашли и уничтожили шесть авиабомб

1 Апр 2020 2020-04-01T09:48:20+03:00

Взрывоопасные предметы ликвидировали с соблюдением всех мер безопасности

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На территории Ленинского района сотрудники МЧС нашли шесть авиабомб времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым, взрывоопасные предметы извлекли, транспортировали и уничтожили на специальном полигоне.

- Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности, - говорится в сообщении МЧС.

Так, пиротехники обезвредили авиабомбу АО-20, которая была обнаружена в поселке Каменское. Вторую авиационную бомбу АО-10 и осколочную бомбу SD-1 нашли в селе Бондаренково. Еще три авиабомбы АО-2,5 нашли в поселке Курортное.

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ИСТОЧНИК KP.RU