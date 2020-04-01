Подписаться на «Комсомолку» теперь можно бесконтактно!
Подписаться на «Комсомолку» теперь можно бесконтактно!
Отделения почты в Крыму сейчас ограничили личный прием граждан, и многие наши читатели не могут продлить подписку. Не волнуйтесь!
Мы предлагаем:
- подписаться по QR-коду
Наведите камеру телефона или планшета на код ниже, перейдите на сайт Shop.kp.ru, сделайте заказ в разделе «Подписка на издания КП», оплатите.
- через SMS
Выберите тариф на картинке ниже, отправьте код тарифа на 8 916 777 51 03, подтвердите подписку и оплатите удобным способом.
- на сайте Shop.kp.ru
Зайдите в раздел «Подписные издания КП», выберите интересующую газету, тариф и оплатите заказ.
- на сайте «Почта России»
Зайдите на podpiska.pochta.ru, выберите газету «КП» и оплатите подписку
Инструкция по бесконтактной подписке на «Комсомолку»
По всем вопросам:
raspr@kp.ru
8 495 777 02 82
ИСТОЧНИК KP.RU