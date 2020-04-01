1 Апр 2020 2020-04-01T09:58:32+03:00

По QR-коду, на сайте или через SMS

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Подписаться на «Комсомолку» теперь можно бесконтактно!

Отделения почты в Крыму сейчас ограничили личный прием граждан, и многие наши читатели не могут продлить подписку. Не волнуйтесь!

Мы предлагаем:

- подписаться по QR-коду

Наведите камеру телефона или планшета на код ниже, перейдите на сайт Shop.kp.ru, сделайте заказ в разделе «Подписка на издания КП», оплатите.

- через SMS

Выберите тариф на картинке ниже, отправьте код тарифа на 8 916 777 51 03, подтвердите подписку и оплатите удобным способом.

- на сайте Shop.kp.ru

Зайдите в раздел «Подписные издания КП», выберите интересующую газету, тариф и оплатите заказ.

- на сайте «Почта России»

Зайдите на podpiska.pochta.ru, выберите газету «КП» и оплатите подписку

Инструкция по бесконтактной подписке на «Комсомолку»

По всем вопросам:

raspr@kp.ru

8 495 777 02 82

ИСТОЧНИК KP.RU