2020-04-01T13:39:54+03:00
Экономика

В Крыму за сутки остановили еще четыре предприятия, работавших в карантин

Максимальная санкция статьи - до 90 суток простоя
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Работу предприятий ограничили на 30 суток.Работу предприятий ограничили на 30 суток.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Суды Республики Крым за последние сутки вынесли еще четыре решения о временной приостановке предприятий за работу в нерабочую неделю.

- Четыре решения о приостановлении действия на 30 суток, - рассказала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Я напоминаю, что максимальная санкция - от 30 до 90 суток.

В Крыму с 28 марта по 5 апреля запретили работу всех мест массового скопления граждан: бассейнов, СПА-салонов, парикмахерских и салонов красоты, спортзалов, а также большинства магазинов. Разрешено функционировать только предприятиям жизнеобеспечения, продуктовым супермаркетам, торговым точкам с хозтоварами первой необходимости, аптекам. Прекратили функционировать и отели. Кафе и ресторанам разрешено организовывать доставку и работать на вынос.

Полиция ежедневно проводит рейды, выявляя нарушителей. Так, ранее на месяц закрыли по решению суда 7 объектов на территории гостиницы "Ялта-Интурист", которые работали в нарушение указа главы РК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По Симферополю ездит автомобиль, который напоминает жителям о самоизоляции
В Феодосию доставили двух заболевших с подозрением на коронавирус
Волонтерская деятельность студентов будет засчитываться в качестве практики
Миллион за фейк: Глава Крыма предложил ввести максимальную ответственность за панику в соцсетях по коронавирусу
У главного врача московской больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус
Волонтеры в Евпатории используют нерабочую неделю для уборки мусора на пляже
Рыбный промысел на время карантина в Крыму прерывать не будут
В Госдуме рассказали, как будет начисляться налог на вклады
Полиция разыскивает шестерых крымчан, которые нарушили карантин
В Крыму за сутки остановили еще четыре предприятия, работавших в карантин
Виновниками роста цен на продовольствия объявлены перекупщики
Двух пассажиров судна, которое зашло в Ялту из Греции, поместят в обсерватор
Около трех тысяч человек в Крыму находятся под меднаблюдением по коронавирусу
Троих нарушителей режима самоизоляции принудительно уложили в обсерватор Евпатории
Общественный транспорт в Симферополе теперь будет ходить только утром и вечером
Впервые в истории Никитского Ботанического сада «Парад тюльпанов» стартовал виртуально
Подписаться на «Комсомолку» теперь можно бесконтактно!
В Ленинском районе пиротехники нашли и уничтожили шесть авиабомб
Джанкойские чиновники покупали сиротам жилье с нарушениями и получили уголовное дело
Погода в Крыму на 1 апреля: переменная облачность и тепло до +14