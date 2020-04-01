В Крыму за сутки остановили еще четыре предприятия, работавших в карантин

1 Апр 2020 2020-04-01T13:39:54+03:00

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Суды Республики Крым за последние сутки вынесли еще четыре решения о временной приостановке предприятий за работу в нерабочую неделю.

- Четыре решения о приостановлении действия на 30 суток, - рассказала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Я напоминаю, что максимальная санкция - от 30 до 90 суток.

В Крыму с 28 марта по 5 апреля запретили работу всех мест массового скопления граждан: бассейнов, СПА-салонов, парикмахерских и салонов красоты, спортзалов, а также большинства магазинов. Разрешено функционировать только предприятиям жизнеобеспечения, продуктовым супермаркетам, торговым точкам с хозтоварами первой необходимости, аптекам. Прекратили функционировать и отели. Кафе и ресторанам разрешено организовывать доставку и работать на вынос.

Полиция ежедневно проводит рейды, выявляя нарушителей. Так, ранее на месяц закрыли по решению суда 7 объектов на территории гостиницы "Ялта-Интурист", которые работали в нарушение указа главы РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU