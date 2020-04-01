2020-04-01T11:55:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Полиция разыскивает шестерых крымчан, которые нарушили карантин

Их принудительно поместят в обсерватор и оштрафуют
Анастасия ЖУКОВА
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Полицейские ежедневно проводят рейдыПолицейские ежедневно проводят рейдыФото: Анастасия ЖУКОВА
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Сотрудники МВД за минувшие сутки посетили с проверкой 630 граждан, которым предписано соблюдать режим самоизоляции. На месте не оказалось девятерых.

Быстро найти удалось троих, двое из них уже отправились в обсерватор, третий вскоре последует за ними.

- Шесть человек разыскиваем, - сообщил руководитель Министерства внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, полицейские оштрафовали шестерых родителей, дети которых были в общественных местах без присмотра.

Также полицейские проверили почти три тысячи объектов, которые не должны работать с 28 марта по 5 апреля, и нашли 41 нарушение. Материалы направили в Роспотребнадзор для оформления дела и передачи в суд. Предприятиям грозит принудительная приостановка деятельности на срок от месяца до трех.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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