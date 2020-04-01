Полиция разыскивает шестерых крымчан, которые нарушили карантин
Сотрудники МВД за минувшие сутки посетили с проверкой 630 граждан, которым предписано соблюдать режим самоизоляции. На месте не оказалось девятерых.
Быстро найти удалось троих, двое из них уже отправились в обсерватор, третий вскоре последует за ними.
- Шесть человек разыскиваем, - сообщил руководитель Министерства внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, полицейские оштрафовали шестерых родителей, дети которых были в общественных местах без присмотра.
Также полицейские проверили почти три тысячи объектов, которые не должны работать с 28 марта по 5 апреля, и нашли 41 нарушение. Материалы направили в Роспотребнадзор для оформления дела и передачи в суд. Предприятиям грозит принудительная приостановка деятельности на срок от месяца до трех.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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