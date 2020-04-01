В Госдуме рассказали, как будет начисляться налог на вклады

1 Апр 2020 2020-04-01T14:30:57+03:00

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На официальном сайте Государственной думы появился документ нового законопроекта по налогу на вклады.

Как пишет kp.ru, облагать налогом не будут доходы, полученные с миллиона рублей. Все сбережения будут суммироваться, поэтому избежать уплаты не удастся, если в разных банках будет лежать по 700-800 тысяч рублей.

Банк каждый год будет направлять данные о начисленных определенному человеку процентах по вкладам. А после налоговая будет рассылать квитанции или выставлять счет в личном кабинете гражданина.

Один из авторов закона, депутат Госдумы Константин Бахарев считает, что его принятие будет способствовать более оперативному прохождению процедуры закупок, заключения государственных и муниципальных контрактов и более качественной их реализации. Он напомнил, что упрощенный порядок госзакупок уже действовал на территории новых субъектов РФ с 2014 по 2016 год, однако затем был отменен.

- К сожалению, действующее законодательство в сфере закупок обязывает заказчиков по результатам торгов заключить контракт с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену, даже если она несопоставима с предметом закупки. Результатом этого, как правило, становится несоблюдение исполнителем условий контракта либо неудовлетворительное качество проведенных им работ, о чем свидетельствует анализ выполнения государственных и муниципальных контрактов в Крыму за последние три года, - отметил парламентарий.

По его мнению, новый порядок, который будет действовать до 31 декабря 2022 года, позволит повысить эффективности государственных и муниципальных закупок, в том числе, осуществляемых в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Новый налог вступит в силу с 1 января 2021 года. Вся информация в налоговую поступит до 1 февраля 2022 года, а оплатить счета нужно будет до 1 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU