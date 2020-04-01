2020-04-01T14:30:57+03:00
Общество

В Госдуме рассказали, как будет начисляться налог на вклады

Все сбережения будут суммироваться
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Новый налог вступит в силу со следующего годаНовый налог вступит в силу со следующего годаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

На официальном сайте Государственной думы появился документ нового законопроекта по налогу на вклады.

Как пишет kp.ru, облагать налогом не будут доходы, полученные с миллиона рублей. Все сбережения будут суммироваться, поэтому избежать уплаты не удастся, если в разных банках будет лежать по 700-800 тысяч рублей.

Банк каждый год будет направлять данные о начисленных определенному человеку процентах по вкладам. А после налоговая будет рассылать квитанции или выставлять счет в личном кабинете гражданина.

Один из авторов закона, депутат Госдумы Константин Бахарев считает, что его принятие будет способствовать более оперативному прохождению процедуры закупок, заключения государственных и муниципальных контрактов и более качественной их реализации. Он напомнил, что упрощенный порядок госзакупок уже действовал на территории новых субъектов РФ с 2014 по 2016 год, однако затем был отменен.

- К сожалению, действующее законодательство в сфере закупок обязывает заказчиков по результатам торгов заключить контракт с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену, даже если она несопоставима с предметом закупки. Результатом этого, как правило, становится несоблюдение исполнителем условий контракта либо неудовлетворительное качество проведенных им работ, о чем свидетельствует анализ выполнения государственных и муниципальных контрактов в Крыму за последние три года, - отметил парламентарий.

По его мнению, новый порядок, который будет действовать до 31 декабря 2022 года, позволит повысить эффективности государственных и муниципальных закупок, в том числе, осуществляемых в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Новый налог вступит в силу с 1 января 2021 года. Вся информация в налоговую поступит до 1 февраля 2022 года, а оплатить счета нужно будет до 1 декабря.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По Симферополю ездит автомобиль, который напоминает жителям о самоизоляции
В Феодосию доставили двух заболевших с подозрением на коронавирус
Волонтерская деятельность студентов будет засчитываться в качестве практики
Миллион за фейк: Глава Крыма предложил ввести максимальную ответственность за панику в соцсетях по коронавирусу
У главного врача московской больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус
Волонтеры в Евпатории используют нерабочую неделю для уборки мусора на пляже
Рыбный промысел на время карантина в Крыму прерывать не будут
В Госдуме рассказали, как будет начисляться налог на вклады
Полиция разыскивает шестерых крымчан, которые нарушили карантин
В Крыму за сутки остановили еще четыре предприятия, работавших в карантин
Виновниками роста цен на продовольствия объявлены перекупщики
Двух пассажиров судна, которое зашло в Ялту из Греции, поместят в обсерватор
Около трех тысяч человек в Крыму находятся под меднаблюдением по коронавирусу
Троих нарушителей режима самоизоляции принудительно уложили в обсерватор Евпатории
Общественный транспорт в Симферополе теперь будет ходить только утром и вечером
Впервые в истории Никитского Ботанического сада «Парад тюльпанов» стартовал виртуально
Подписаться на «Комсомолку» теперь можно бесконтактно!
В Ленинском районе пиротехники нашли и уничтожили шесть авиабомб
Джанкойские чиновники покупали сиротам жилье с нарушениями и получили уголовное дело
Погода в Крыму на 1 апреля: переменная облачность и тепло до +14