Рыбный промысел на время карантина в Крыму прерывать не будут
Промысел рыбы на время карантина в Крыму прерывать не будут. Рыбаки на судне итак находятся в режиме самоизоляции, и по возвращении на берег их поместят под наблюдение на дому.
- Реализация задач промысла теми рыбаками, которые законное право имеют - приостанавливаем или не приостанавливаем? - поинтересовался на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник пограничного управления ФСБ в РК Сергей Станкевич. - По сути, это тот же фермер.
Во время путины рыбаки на корабле изолированы, экипажи небольшие, и угрозы распространения инфекции нет. Карантинные меры потребуются по приходу судов в порт.
- У нас квота очень маленькая, и остался один месяц, - добавил вице-премьер правительства Крыма Андрей Рюмшин.
Решение по всем рыбодобывающим хозяйствам будет сегодня. Однако выход судов для рыбалки в туристических целях по-прежнему запрещен.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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