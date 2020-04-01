2020-04-01T12:51:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Рыбный промысел на время карантина в Крыму прерывать не будут

Удочка на яхте — это не рыбалка, а туризм
Анна КИРИЕНКО
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Рыбалка на яхте - это туризм, а не промселРыбалка на яхте - это туризм, а не промселФото: Анастасия ЖУКОВА
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Промысел рыбы на время карантина в Крыму прерывать не будут. Рыбаки на судне итак находятся в режиме самоизоляции, и по возвращении на берег их поместят под наблюдение на дому.

- Реализация задач промысла теми рыбаками, которые законное право имеют - приостанавливаем или не приостанавливаем? - поинтересовался на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник пограничного управления ФСБ в РК Сергей Станкевич. - По сути, это тот же фермер.

Во время путины рыбаки на корабле изолированы, экипажи небольшие, и угрозы распространения инфекции нет. Карантинные меры потребуются по приходу судов в порт.

- У нас квота очень маленькая, и остался один месяц, - добавил вице-премьер правительства Крыма Андрей Рюмшин.

Решение по всем рыбодобывающим хозяйствам будет сегодня. Однако выход судов для рыбалки в туристических целях по-прежнему запрещен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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