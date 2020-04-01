У главного врача московской больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус
У Дениса Проценко, главного врача Городской клинической больницы №40 в Коммунарке, диагностировали коронавирус.
- Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело, - приводит прямую речь Проценко сайт kp.ru.
Напомним, именно в эту больницу привозили первых заболевших коронавирусом. Также там лежат пациенты, которым необходимы аппараты искусственной вентиляции легких.
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ИСТОЧНИК KP.RU