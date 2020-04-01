Волонтерская деятельность студентов будет засчитываться в качестве практики

1 Апр 2020 2020-04-01T14:30:42+03:00

В сложных условиях ребята доставляют нуждающимися продукты и необходимые предметы Фото: Мария ЛЕНЦ

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Студентам, которые работают волонтерами, будут учитывать деятельность в качестве учебной практики.

Как пишет «Крымская газета», вузы смогут самостоятельно принимать решение об этом. Но член комитета Госдумы по образования и науке Алена Аршинова порекомендовала уже сейчас университетам реализовывать эту возможность для поддержки студентов.

- В сложнейших условиях они доставляют продукты, лекарства, медицинские изделия и оказывают другую необходимую помощь тем, кто больше всего нуждается в поддержке в период пандемии, - подчеркнула она.

В свою очередь руководитель фракции «Единая Россия», зампредседателя Государственного Совета Республики Крым Владимир Бобков назвал эту идею конструктивной.

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ИСТОЧНИК KP.RU