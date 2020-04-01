2020-04-01T14:29:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Феодосию доставили двух заболевших с подозрением на коронавирус

Они ждут результатов анализов
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Новые поступившие - жители Кировского районаНовые поступившие - жители Кировского районаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В инфекционное отделение по городу Феодосии поступило еще два человека с подозрением на коронавирус. Об этом в ходе эфира на одной из крымских радиостанций сообщил и.о. местного медцентра Андрей Вербов.

Также там находятся четверо алуштинцев, у троих из них подтверждена коронавирусная инфекция.

- Четыре человека - это семья из Алушты, они у нас проходят лечение. У троих из них выявили коронавирус, а у четвертого его нет. При том, что ребенок находился вместе с родителями, - отметил Вербов.

Новые поступившие - жители Кировского района. Они прибыли на полуостров из неблагополучной страны, кроме этого у них повышена температура. Результаты их анализов больница получит ориентировочно 2 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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