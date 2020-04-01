По Симферополю ездит автомобиль, который напоминает жителям о самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T14:43:25+03:00

В МЧС попросили граждан прислушиваться к оповещениям

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В Симферополе начал работать мобильный комплекс оповещения. Это спецавтомобиль, который ездит по городу и сообщает о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.

В МЧС Крыма настоятельно рекомендовали жителям прислушиваться к информации и выполнять все рекомендации, пишет «Крымское информационное агентство».

Этот мобильный комплекс приобрели за счет крымского республиканского бюджета в рамках проекта на создание системы оповещения населения на новой элементной базе.

Напомним, троих нарушителей самоизоляции поместили в обсерватор в Евпатории.

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ИСТОЧНИК KP.RU