По Симферополю ездит автомобиль, который напоминает жителям о самоизоляции
В Симферополе начал работать мобильный комплекс оповещения. Это спецавтомобиль, который ездит по городу и сообщает о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.
В МЧС Крыма настоятельно рекомендовали жителям прислушиваться к информации и выполнять все рекомендации, пишет «Крымское информационное агентство».
Этот мобильный комплекс приобрели за счет крымского республиканского бюджета в рамках проекта на создание системы оповещения населения на новой элементной базе.
Напомним, троих нарушителей самоизоляции поместили в обсерватор в Евпатории.
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ИСТОЧНИК KP.RU