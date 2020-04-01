Проверку автомобилей на въезде в Севастополь прекратят после открытия блокпоста на Крымском мосту
После того, как на Крымском мосту заработает блокпост для проверки транспорта в связи с коронавирусом, существующий контрольно-пропускной пункт на въезде в Севастополь ликвидируют. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.
- Блокпост на Крымском мосту будет организован для мониторинга всех въезжающих на полуостров. Водители большегрузов, перевозящих продовольственные и лекарственные препараты, будут обследованы на наличие повышенной температуры и других признаков заболевания, - отметил Аксенов.
Он добавил, что медосмотры на мосту через Керченский пролив будут проводить в том числе и военные медики.
Напомним, блокпост на Крымском мосту заработает в полночь 2 апреля 2020 года.
В Севастополе с 1 апреля ввели по примеру Москвы режим полной самоизоляции. Жители города-героя не могут покидать свои дома, кроме как для похода в магазин или выгула собак (не дальше 100 метров от дома). В Республике Крым введут аналогичные меры со 2 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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