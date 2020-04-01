Крымский банк будет выдавать беспроцентные кредиты на выплату зарплаты
Крымский банк РНКБ сможет во время карантина выдавать предприятиям кредиты без процентов на выплату заработной платы сотрудникам.
Как рассказала вице-премьер РК – министр финансов Ирина Кивико, это коснется только тех, кто есть в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
Собственники могут проверить наличие своей организации в нем.
- Те, кто есть, сейчас имеют право обращаться за беспроцентными кредитами на выплату зарплаты, - отметила вице-премьер.
Кстати, КП-Крым узнала о кредитных каникулах в Крыму из-за коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU