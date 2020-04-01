Крымский банк будет выдавать беспроцентные кредиты на выплату зарплаты

1 Апр 2020 2020-04-01T16:03:34+03:00

Это коснется только тех, кто есть в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Фото: Алексей ФОКИН

Это вынужденная мера на период карантина

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Крымский банк РНКБ сможет во время карантина выдавать предприятиям кредиты без процентов на выплату заработной платы сотрудникам.

Как рассказала вице-премьер РК – министр финансов Ирина Кивико, это коснется только тех, кто есть в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Собственники могут проверить наличие своей организации в нем.

- Те, кто есть, сейчас имеют право обращаться за беспроцентными кредитами на выплату зарплаты, - отметила вице-премьер.

Кстати, КП-Крым узнала о кредитных каникулах в Крыму из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU