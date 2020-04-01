Первая крымчанка, которую вылечили от коронавируса в Саках, готовится к выписке

1 Апр 2020 2020-04-01T16:54:51+03:00

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В Саках из городской больницы выписывают первую жительницу Крыма, которую вылечили от коронавируса.

Как сообщил глава администрации города Александр Овдиенко, ее самочувствие хорошее.

- Сегодня навестил Ольгу Павловну. Самочувствие ее хорошее. Очень трогательные отзывы у нее к нашим врачам, медсестрам, санитарам, - написал он на своей странице в Facebook.

Овдиенко подчеркнул, что Сакская больница первая приняла на себя удар в борьбе с вирусом. Главный врач создал штаб и развернул все необходимые службы для того, чтобы не допустить распространение инфекции.

- От себя хочу искренне поблагодарить главного врача больницы Герасименко Василия Николаевича, заведующую инфекционных отделением Беляеву Ирину Владимировна за высокий профессионализм и мужество.

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ИСТОЧНИК KP.RU