Крымские власти готовятся к увеличению больных коронавирусом

1 Апр 2020 2020-04-01T18:40:14+03:00

Об этом заявила руководитель крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Фото: официальный сайт ведомства

Это возможно из-за роста объема тестирование на наличие инфекции

Изменить размер текста: A A

В Крыму готовятся к увеличению количества больных коронавирусом. Как сообщила глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, это может произойти из-за роста объема тестирование на наличие инфекции.

Она отметила, что на 1 апреля ситуация не поменялась, по-прежнему 16 заболевших. Из них два случая местные, а остальные завозные.

- Объемы увеличения тестирования подразумевают то, что мы должны быть готовы к тому, что будут положительные находки, - отметила Пеньковская.

Это касается как госпитальной базы, так и обсерваторов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU