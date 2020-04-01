Крымские власти готовятся к увеличению больных коронавирусом
В Крыму готовятся к увеличению количества больных коронавирусом. Как сообщила глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, это может произойти из-за роста объема тестирование на наличие инфекции.
Она отметила, что на 1 апреля ситуация не поменялась, по-прежнему 16 заболевших. Из них два случая местные, а остальные завозные.
- Объемы увеличения тестирования подразумевают то, что мы должны быть готовы к тому, что будут положительные находки, - отметила Пеньковская.
Это касается как госпитальной базы, так и обсерваторов.
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ИСТОЧНИК KP.RU