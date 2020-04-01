В Крыму планируют делать до 800 тестов в сутки на коронавирус

1 Апр 2020 2020-04-01T20:36:54+03:00

За сутки на полуострове прошли тесты на коронавирус 20 человек

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В Крыму начинается массовое тестирование на коронавирус: планируется делать до 700-800 тестов в сутки. Как сообщила глава Роспотребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская, первыми будут проверять тех граждан, которые пересекают границу.

По ее словам, за сутки в Крыму прошли тесты на коронавирус 20 человек. Среди них у всех результаты отрицательные.

Также Пеньковская не исключила, что увеличение объема тестирования может привести к обнаружению новых случаев заражения, передает ForPost.

- Объемы увеличения тестирования подразумевают то, что мы должны быть готовы к тому, что у нас будут обнаружены новые случаи заражения среди тех, у кого бессимптомно заболевание протекает. Мы должны быть готовы, должна быть готова наша госпитальная база, готовы наши обсерваторы. В связи с этим прошу ускорить подготовку ялтинского обсерватора и в кратчайшие сроки развернуть керченский обсерватор, - сказала глава Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU