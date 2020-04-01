Всем крымчанам из-за коронавируса придется сидеть дома до 6 апреля

1 Апр 2020 2020-04-01T23:41:41+03:00

Выйти нельзя даже в маске Фото: Михаил ПАТЛИС

А пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями - до 14-го

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Всех без исключения крымчан обязали находиться дома с 3 по 6 апреля 2020. Соответствующий указ издал глава РК Сергей Аксенов, документ размещен на портале правительства.

Режим всеобщей самоизоляции предполагает, что людям нельзя покидать жилище, если только жизни и здоровью не угрожает опасность. Также можно выйти, если вам требуется экстренная медицинская помощь.

Разрешается ходить в ближайший к дому магазин продуктов или хозтоваров, выносить мусор, выгуливать домашних животных, однако не далее, чем в 100 метрах от места проживания.

На работу ходить могут только сотрудники предприятий жизнеобеспечения и отдельных учреждений, продолжающих работу в режиме всеобщей изоляции. Но у сотрудника должна быть с собой справка установленного образца, выданная работодателем.

При этом для крымчан старше 65 лет или страдающих отдельными хроническими заболеваниями (рак, сахарный диабет, астма и так далее) режим всеобщей изоляции дольше, аж до 14 апреля.

Полный список требований читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU