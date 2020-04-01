Всем крымчанам из-за коронавируса придется сидеть дома до 6 апреля
Всех без исключения крымчан обязали находиться дома с 3 по 6 апреля 2020. Соответствующий указ издал глава РК Сергей Аксенов, документ размещен на портале правительства.
Режим всеобщей самоизоляции предполагает, что людям нельзя покидать жилище, если только жизни и здоровью не угрожает опасность. Также можно выйти, если вам требуется экстренная медицинская помощь.
Разрешается ходить в ближайший к дому магазин продуктов или хозтоваров, выносить мусор, выгуливать домашних животных, однако не далее, чем в 100 метрах от места проживания.
На работу ходить могут только сотрудники предприятий жизнеобеспечения и отдельных учреждений, продолжающих работу в режиме всеобщей изоляции. Но у сотрудника должна быть с собой справка установленного образца, выданная работодателем.
При этом для крымчан старше 65 лет или страдающих отдельными хроническими заболеваниями (рак, сахарный диабет, астма и так далее) режим всеобщей изоляции дольше, аж до 14 апреля.
Полный список требований читайте в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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