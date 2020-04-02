2020-04-02T07:57:42+03:00
Общество

Погода в Крыму на 2 апреля: без осадков и тепло до +9

На полуострове прохладно и свежо
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На ЮБК Т днем +4…+8°.На ЮБК Т днем +4…+8°.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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2 апреля на Крымском полуострове пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-восточный 4-11 м/с. Температура воздуха днем +5…+10° - сообщает gismeteo.ru.

Прогноз погоды по Севастополю: ясно. Без осадков. Ветер днем северо-восточный 3-12 м/с. Температура воздуха днем +6…+9°.

На Южном берегу Крыма ясно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2-4 м/с. Температура воздуха днем +4…+8°.

В Керчи ясно. Без осадков. Ветер северный 5-11 м/с. Температура воздуха днем +6…+7°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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