Погода в Крыму на 2 апреля: без осадков и тепло до +9
2 апреля на Крымском полуострове пройдет без природных катаклизмов.
- В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-восточный 4-11 м/с. Температура воздуха днем +5…+10° - сообщает gismeteo.ru.
Прогноз погоды по Севастополю: ясно. Без осадков. Ветер днем северо-восточный 3-12 м/с. Температура воздуха днем +6…+9°.
На Южном берегу Крыма ясно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2-4 м/с. Температура воздуха днем +4…+8°.
В Керчи ясно. Без осадков. Ветер северный 5-11 м/с. Температура воздуха днем +6…+7°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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