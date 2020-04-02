В обсерватор отправили феодосийсца, который нарушил самоизоляцию

2 Апр 2020 2020-04-02T10:54:39+03:00

Также он должен будет заплатить штраф. Фото: пресс-служба МВД по РК

Мужчина приехал из США и должен был просидеть дома две недели

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В Феодосии сотрудники полиции обнаружили 37-летнего местного жителя, который нарушил меры изоляции.

Ранее ему вручили постановление о том, что он должен находиться дома в течении 14 дней, так как вернулся в город из США.

Когда полицейские приехали проверить, соблюдает ли гражданин правила, то в квартире его не оказалось, пишет "Крымское информационное агентство".

- После возвращения он пояснил, что на автомобиле поехал на пляж, - сообщили в МВД по РК.

В отношении мужчины составили административный протокол. Он должен будет заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Кроме того, его направили в обсерватор, находящийся в Евпатории.

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ИСТОЧНИК KP.RU