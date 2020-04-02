В обсерватор отправили феодосийсца, который нарушил самоизоляцию
В Феодосии сотрудники полиции обнаружили 37-летнего местного жителя, который нарушил меры изоляции.
Ранее ему вручили постановление о том, что он должен находиться дома в течении 14 дней, так как вернулся в город из США.
Когда полицейские приехали проверить, соблюдает ли гражданин правила, то в квартире его не оказалось, пишет "Крымское информационное агентство".
- После возвращения он пояснил, что на автомобиле поехал на пляж, - сообщили в МВД по РК.
В отношении мужчины составили административный протокол. Он должен будет заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей.
Кроме того, его направили в обсерватор, находящийся в Евпатории.
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ИСТОЧНИК KP.RU