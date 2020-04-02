Крымчане игнорируют режим домашней изоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T10:31:12+03:00

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Проверка городов и районов Крыма показала, что крымчане игнорируют режим домашней самоизоляции. В Армянске на улицах много людей пожилого возраста, подростков и мамочек с детьми. В Керчи частный пассажирский транспорт стоит в пробках.

- В Новофедоровке такое впечатление, что люди все бессмертные, - отметила начальник Центра оперативного реагирования Татьяна Зверева. - Очень много людей на набережной.

В Симферополе сотрудники центра проверили сеть ломбардов, руководитель которых уверяет, что работает по договоренности с контролирующими структурами. Несмотря на предпринятые усилия закрыть ломбарды не удается. По поручению премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка, сегодня к нарушителю наведаются сотрудники МВД. Также патрули проведут разъяснительную работу с населением о необходимости полной самоизоляции в период с 3 по 6 апреля, для граждан в возрасте 65+ - до 14 апреля.

Новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки не выявлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU