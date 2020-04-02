2020-04-02T10:31:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Крымчане игнорируют режим домашней изоляции

Люди не воспринимают серьезность угрозы
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Крымчане не осознают реальность угрозы инфицированияКрымчане не осознают реальность угрозы инфицированияФото: Виталий ПАРУБОВ
Изменить размер текста:

Проверка городов и районов Крыма показала, что крымчане игнорируют режим домашней самоизоляции. В Армянске на улицах много людей пожилого возраста, подростков и мамочек с детьми. В Керчи частный пассажирский транспорт стоит в пробках.

- В Новофедоровке такое впечатление, что люди все бессмертные, - отметила начальник Центра оперативного реагирования Татьяна Зверева. - Очень много людей на набережной.

В Симферополе сотрудники центра проверили сеть ломбардов, руководитель которых уверяет, что работает по договоренности с контролирующими структурами. Несмотря на предпринятые усилия закрыть ломбарды не удается. По поручению премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка, сегодня к нарушителю наведаются сотрудники МВД. Также патрули проведут разъяснительную работу с населением о необходимости полной самоизоляции в период с 3 по 6 апреля, для граждан в возрасте 65+ - до 14 апреля.

Новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки не выявлено.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На хитрых торговцев шаурмой в Керчи спустили полицию
Похороны являются исключением из режима домашней изоляции
В 7-й горбольнице Симферополя сконцентрируют всех больных коронавирусом
Опубликован график работы общественного транспорта в Ялте
В России количество заболевших коронавирусом увеличилось на 771 человек
Пятеро граждан нарушили режим домашней самоизоляции
На Крымском мосту появится дезинфекционный барьер
Ночью в Бахчисарайском районе произошел пожар
Стало известно, как будут работать больницы Крыма во время всеобщей самоизоляции
Власти Крыма разъяснили, кому и куда можно ездить на личном автомобиле
Из-за коронавируса в Крыму отказываются работать предприятия
Полиция установила сетевого дезинформатора о заболевших коронавирусом в Евпатории
Роспотребнадзор прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в Крыму
В крымских аптеках не хватает масок и хлоргексидина
В Керчи закрыли для посещения парки, скверы и детские площадки
Крымчане игнорируют режим домашней изоляции
В обсерватор отправили феодосийсца, который нарушил самоизоляцию
Погода в Крыму на 2 апреля: без осадков и тепло до +9
Всем крымчанам из-за коронавируса придется сидеть дома до 6 апреля
В Крыму планируют делать до 800 тестов в сутки на коронавирус
Чубаров заявил о переносе даты «марша на Крым» из-за коронавируса
В Коктебеле баба Люда «полюбень-трава» отмечает именины своей кошки
Крымские власти готовятся к увеличению больных коронавирусом
В Симферополе власти приняли решение об отсрочке арендной платы
До 6 апреля прекратится работа на всех строительных площадках в Крыму
Первая крымчанка, которую вылечили от коронавируса в Саках, готовится к выписке
Крымский банк будет выдавать беспроцентные кредиты на выплату зарплаты
Проверку автомобилей на въезде в Севастополь прекратят после открытия блокпоста на Крымском мосту