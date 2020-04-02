2020-04-02T10:49:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В крымских аптеках не хватает масок и хлоргексидина

В Росздравнадзоре порекомендовали самостоятельно шить ватно-марлевые повязки
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Маски можно найти в супермаркетах, но они очень дорогиеМаски можно найти в супермаркетах, но они очень дорогиеФото: Надежда ДАЦЮК
Изменить размер текста:

В крымских аптеках по-прежнему нет медицинских масок. Также наблюдается дефицит хлоргексидина и перекиси водорода.

- С 28 марта по 1 апреля депутатский корпус проводил мониторинг наличия дезинфицирующих средств и масок в аптеках. Во всех регионах республики наши активисты проверили 37 аптек. Только в двух из них в Сакском районе и в Симферополе были медицинские маски, - сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов также сообщил, что медицинских масок нет в продаже в аптеках и посоветовал шить всем средства защиты самостоятельно.

- Я бы рекомендовал шить маски самостоятельно. Инструкция, как это сделать, есть на сайте Роспотребнадзора. Маска пошитая многоразовая, пошить нужно несколько, - сообщил Василий Климов.

По его словам, также пользуются спросом дезинфицирующие средства.

- Цена у них разная: от 17 до 920 рублей. То есть это разная форма выпуска, состав и объем. Поэтому цены различные. Они оперативно поступают в аптеки и точно так же оперативно раскупаются, - отмечает глава Росздравнадзора по Крыму и Севастополю.

Владимир Константинов добавил, что антисептики для рук, перчатки и термометры есть в 70% проверенных аптек.

- При этом остается дефицитным товаром хлоргексидин, асепталин, парацетамол. Перекись водорода исчезла из аптек в Армянске, Кировском, Раздольненском, Сакском районе. На 1 апреля она стала товаром первой необходимости в аптеках 10 регионов. Мы фиксируем завышение цен на лекарства, - заключил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На хитрых торговцев шаурмой в Керчи спустили полицию
Похороны являются исключением из режима домашней изоляции
В 7-й горбольнице Симферополя сконцентрируют всех больных коронавирусом
Опубликован график работы общественного транспорта в Ялте
В России количество заболевших коронавирусом увеличилось на 771 человек
Пятеро граждан нарушили режим домашней самоизоляции
На Крымском мосту появится дезинфекционный барьер
Ночью в Бахчисарайском районе произошел пожар
Стало известно, как будут работать больницы Крыма во время всеобщей самоизоляции
Власти Крыма разъяснили, кому и куда можно ездить на личном автомобиле
Из-за коронавируса в Крыму отказываются работать предприятия
Полиция установила сетевого дезинформатора о заболевших коронавирусом в Евпатории
Роспотребнадзор прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в Крыму
В крымских аптеках не хватает масок и хлоргексидина
В Керчи закрыли для посещения парки, скверы и детские площадки
Крымчане игнорируют режим домашней изоляции
В обсерватор отправили феодосийсца, который нарушил самоизоляцию
Погода в Крыму на 2 апреля: без осадков и тепло до +9
Всем крымчанам из-за коронавируса придется сидеть дома до 6 апреля
В Крыму планируют делать до 800 тестов в сутки на коронавирус
Чубаров заявил о переносе даты «марша на Крым» из-за коронавируса
В Коктебеле баба Люда «полюбень-трава» отмечает именины своей кошки
Крымские власти готовятся к увеличению больных коронавирусом
В Симферополе власти приняли решение об отсрочке арендной платы
До 6 апреля прекратится работа на всех строительных площадках в Крыму
Первая крымчанка, которую вылечили от коронавируса в Саках, готовится к выписке
Крымский банк будет выдавать беспроцентные кредиты на выплату зарплаты
Проверку автомобилей на въезде в Севастополь прекратят после открытия блокпоста на Крымском мосту