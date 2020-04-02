В крымских аптеках не хватает масок и хлоргексидина
В крымских аптеках по-прежнему нет медицинских масок. Также наблюдается дефицит хлоргексидина и перекиси водорода.
- С 28 марта по 1 апреля депутатский корпус проводил мониторинг наличия дезинфицирующих средств и масок в аптеках. Во всех регионах республики наши активисты проверили 37 аптек. Только в двух из них в Сакском районе и в Симферополе были медицинские маски, - сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов также сообщил, что медицинских масок нет в продаже в аптеках и посоветовал шить всем средства защиты самостоятельно.
- Я бы рекомендовал шить маски самостоятельно. Инструкция, как это сделать, есть на сайте Роспотребнадзора. Маска пошитая многоразовая, пошить нужно несколько, - сообщил Василий Климов.
По его словам, также пользуются спросом дезинфицирующие средства.
- Цена у них разная: от 17 до 920 рублей. То есть это разная форма выпуска, состав и объем. Поэтому цены различные. Они оперативно поступают в аптеки и точно так же оперативно раскупаются, - отмечает глава Росздравнадзора по Крыму и Севастополю.
Владимир Константинов добавил, что антисептики для рук, перчатки и термометры есть в 70% проверенных аптек.
- При этом остается дефицитным товаром хлоргексидин, асепталин, парацетамол. Перекись водорода исчезла из аптек в Армянске, Кировском, Раздольненском, Сакском районе. На 1 апреля она стала товаром первой необходимости в аптеках 10 регионов. Мы фиксируем завышение цен на лекарства, - заключил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»