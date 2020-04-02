В крымских аптеках не хватает масок и хлоргексидина

2 Апр 2020 2020-04-02T10:49:39+03:00

Маски можно найти в супермаркетах, но они очень дорогие Фото: Надежда ДАЦЮК

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В крымских аптеках по-прежнему нет медицинских масок. Также наблюдается дефицит хлоргексидина и перекиси водорода.

- С 28 марта по 1 апреля депутатский корпус проводил мониторинг наличия дезинфицирующих средств и масок в аптеках. Во всех регионах республики наши активисты проверили 37 аптек. Только в двух из них в Сакском районе и в Симферополе были медицинские маски, - сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов также сообщил, что медицинских масок нет в продаже в аптеках и посоветовал шить всем средства защиты самостоятельно.

- Я бы рекомендовал шить маски самостоятельно. Инструкция, как это сделать, есть на сайте Роспотребнадзора. Маска пошитая многоразовая, пошить нужно несколько, - сообщил Василий Климов.

По его словам, также пользуются спросом дезинфицирующие средства.

- Цена у них разная: от 17 до 920 рублей. То есть это разная форма выпуска, состав и объем. Поэтому цены различные. Они оперативно поступают в аптеки и точно так же оперативно раскупаются, - отмечает глава Росздравнадзора по Крыму и Севастополю.

Владимир Константинов добавил, что антисептики для рук, перчатки и термометры есть в 70% проверенных аптек.

- При этом остается дефицитным товаром хлоргексидин, асепталин, парацетамол. Перекись водорода исчезла из аптек в Армянске, Кировском, Раздольненском, Сакском районе. На 1 апреля она стала товаром первой необходимости в аптеках 10 регионов. Мы фиксируем завышение цен на лекарства, - заключил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU