Из-за коронавируса в Крыму отказываются работать предприятия
В Крыму отказываются работать предприятия, которым разрешено это делать в режим карантина. Об этом во время заседания оперативного штаба сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
- Какая ситуация складывается? Те предприятия, которым сегодня разрешено работать, отказываются. Люди не хотят выходить, они боятся - есть указ президента, зарплата средняя, чего вы нас гоняете. Вот какая идет реакция, - сообщил Константинов.
По его словам, крымское правительство 3 апреля ждет прояснения позиции федерального центра на предмет возможного продления на неделю ограничительных мер.
- Нам необходимо понимать, как мы будем работать на следующей неделе. Предпринимателей беспокоит вопрос, где брать деньги, поскольку доходов нет, а зарплату нужно платить. И пока все в системе ожидания, - уточнил Константинов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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