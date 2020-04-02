2020-04-02T11:06:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в Крыму отказываются работать предприятия

Не выходят на работу даже те сотрудники, которым разрешено работать в режим карантина
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму отказываются работать предприятия, которым разрешено это делать в режим карантина. Об этом во время заседания оперативного штаба сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

- Какая ситуация складывается? Те предприятия, которым сегодня разрешено работать, отказываются. Люди не хотят выходить, они боятся - есть указ президента, зарплата средняя, чего вы нас гоняете. Вот какая идет реакция, - сообщил Константинов.

По его словам, крымское правительство 3 апреля ждет прояснения позиции федерального центра на предмет возможного продления на неделю ограничительных мер.

- Нам необходимо понимать, как мы будем работать на следующей неделе. Предпринимателей беспокоит вопрос, где брать деньги, поскольку доходов нет, а зарплату нужно платить. И пока все в системе ожидания, - уточнил Константинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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