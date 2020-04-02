Власти Крыма разъяснили, кому и куда можно ездить на личном автомобиле

2 Апр 2020 2020-04-02T11:15:50+03:00

Личную машину можно использовать только для поездок на работу - тем, кому разрешено Фото: Виталий ПАРУБОВ

Во время режима всеобщей изоляции авто лучше оставить дома

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В Совете министров объяснили, кто может использовать личный автомобиль во время режиме всеобщей самоизоляции.

По словам вице-премьера Юлии Жуковой, ездить на машине имеют право «те граждане, у которых имеется право на перемещение», то есть сотрудники государственных и муниципальных органов власти, правоохранительных органов, а также работники предприятий жизнеобеспечения, продолжающих функционировать. Госслужащие должны иметь при себе служебное удостоверение, а рабочие – справки от своих работодателей.

- Но не для личных целей, - подчеркнула Юлия Жукова.

По ее словам, в супермаркеты, расположенные далеко от дома, ездить нельзя, только до ближайшего торгового объекта.

- Подразумевалось в пешеходной доступности, - отметила вице-премьер.

В Свою очередь вице-премьер Елена Романовская подчеркнула, что ездить к пожилым родственникам, чтобы привезти им продукты, тоже нельзя.

- Продукты питания им доставят волонтеры, - сказала она.

Елена Романовская также подчеркнула, что даже при наличии справки от работодателя нельзя передвигаться по городу в выходные, если по штатному расписанию вы работаете только в будние дни.

- Будет жесткая проверка, - предупредила вице-премьер.

Подробнее о режиме всеобщей самоизоляции в Крыму 2020 читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU