2020-04-02T11:15:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Крыма разъяснили, кому и куда можно ездить на личном автомобиле

Во время режима всеобщей изоляции авто лучше оставить дома
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Личную машину можно использовать только для поездок на работу - тем, кому разрешеноЛичную машину можно использовать только для поездок на работу - тем, кому разрешеноФото: Виталий ПАРУБОВ
Изменить размер текста:

В Совете министров объяснили, кто может использовать личный автомобиль во время режиме всеобщей самоизоляции.

По словам вице-премьера Юлии Жуковой, ездить на машине имеют право «те граждане, у которых имеется право на перемещение», то есть сотрудники государственных и муниципальных органов власти, правоохранительных органов, а также работники предприятий жизнеобеспечения, продолжающих функционировать. Госслужащие должны иметь при себе служебное удостоверение, а рабочие – справки от своих работодателей.

- Но не для личных целей, - подчеркнула Юлия Жукова.

По ее словам, в супермаркеты, расположенные далеко от дома, ездить нельзя, только до ближайшего торгового объекта.

- Подразумевалось в пешеходной доступности, - отметила вице-премьер.

В Свою очередь вице-премьер Елена Романовская подчеркнула, что ездить к пожилым родственникам, чтобы привезти им продукты, тоже нельзя.

- Продукты питания им доставят волонтеры, - сказала она.

Елена Романовская также подчеркнула, что даже при наличии справки от работодателя нельзя передвигаться по городу в выходные, если по штатному расписанию вы работаете только в будние дни.

- Будет жесткая проверка, - предупредила вице-премьер.

Подробнее о режиме всеобщей самоизоляции в Крыму 2020 читайте в нашем материале.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На хитрых торговцев шаурмой в Керчи спустили полицию
Похороны являются исключением из режима домашней изоляции
В 7-й горбольнице Симферополя сконцентрируют всех больных коронавирусом
Опубликован график работы общественного транспорта в Ялте
В России количество заболевших коронавирусом увеличилось на 771 человек
Пятеро граждан нарушили режим домашней самоизоляции
На Крымском мосту появится дезинфекционный барьер
Ночью в Бахчисарайском районе произошел пожар
Стало известно, как будут работать больницы Крыма во время всеобщей самоизоляции
Власти Крыма разъяснили, кому и куда можно ездить на личном автомобиле
Из-за коронавируса в Крыму отказываются работать предприятия
Полиция установила сетевого дезинформатора о заболевших коронавирусом в Евпатории
Роспотребнадзор прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в Крыму
В крымских аптеках не хватает масок и хлоргексидина
В Керчи закрыли для посещения парки, скверы и детские площадки
Крымчане игнорируют режим домашней изоляции
В обсерватор отправили феодосийсца, который нарушил самоизоляцию
Погода в Крыму на 2 апреля: без осадков и тепло до +9
Всем крымчанам из-за коронавируса придется сидеть дома до 6 апреля
В Крыму планируют делать до 800 тестов в сутки на коронавирус
Чубаров заявил о переносе даты «марша на Крым» из-за коронавируса
В Коктебеле баба Люда «полюбень-трава» отмечает именины своей кошки
Крымские власти готовятся к увеличению больных коронавирусом
В Симферополе власти приняли решение об отсрочке арендной платы
До 6 апреля прекратится работа на всех строительных площадках в Крыму
Первая крымчанка, которую вылечили от коронавируса в Саках, готовится к выписке
Крымский банк будет выдавать беспроцентные кредиты на выплату зарплаты
Проверку автомобилей на въезде в Севастополь прекратят после открытия блокпоста на Крымском мосту