Власти Крыма разъяснили, кому и куда можно ездить на личном автомобиле
В Совете министров объяснили, кто может использовать личный автомобиль во время режиме всеобщей самоизоляции.
По словам вице-премьера Юлии Жуковой, ездить на машине имеют право «те граждане, у которых имеется право на перемещение», то есть сотрудники государственных и муниципальных органов власти, правоохранительных органов, а также работники предприятий жизнеобеспечения, продолжающих функционировать. Госслужащие должны иметь при себе служебное удостоверение, а рабочие – справки от своих работодателей.
- Но не для личных целей, - подчеркнула Юлия Жукова.
По ее словам, в супермаркеты, расположенные далеко от дома, ездить нельзя, только до ближайшего торгового объекта.
- Подразумевалось в пешеходной доступности, - отметила вице-премьер.
В Свою очередь вице-премьер Елена Романовская подчеркнула, что ездить к пожилым родственникам, чтобы привезти им продукты, тоже нельзя.
- Продукты питания им доставят волонтеры, - сказала она.
Елена Романовская также подчеркнула, что даже при наличии справки от работодателя нельзя передвигаться по городу в выходные, если по штатному расписанию вы работаете только в будние дни.
- Будет жесткая проверка, - предупредила вице-премьер.
Подробнее о режиме всеобщей самоизоляции в Крыму 2020 читайте в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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