Ночью в Бахчисарайском районе произошел пожар

2 Апр 2020 2020-04-02T11:27:18+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших [фото]

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Поздно вечером 1 апреля в селе Красный Мак Бахчисарайского района произошел пожар – загорелась деревянная хозяйственная постройка.

На место происшествия немедленно выехали спасатели: 4 человека и одна единица техники.

- Сотрудники МЧС оперативно проложили рукавные линии, и в течение 40 минут локализовали и ликвидировали пожар, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Причины возгорания будут выяснять эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU