Ночью в Бахчисарайском районе произошел пожар
Поздно вечером 1 апреля в селе Красный Мак Бахчисарайского района произошел пожар – загорелась деревянная хозяйственная постройка.
На место происшествия немедленно выехали спасатели: 4 человека и одна единица техники.
- Сотрудники МЧС оперативно проложили рукавные линии, и в течение 40 минут локализовали и ликвидировали пожар, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.
Причины возгорания будут выяснять эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU