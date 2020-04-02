В России количество заболевших коронавирусом увеличилось на 771 человек

2 Апр 2020 2020-04-02T11:59:54+03:00

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Число заболевших коронавирусом в России возросло на 771 и теперь составляет 3 548 человек.

Как пишет kp.ru со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, новые заболевшие зарегистрированы в 29 регионах.

Наибольшее количество в Москве – 595 человек. В Московской области – 43 пациента, а в Санкт-Петербурге 22.

Кроме этого, еще 13 выявили в Нижегородской области, в Ленинградской 11, а в Дагестане - 10.

По 7 новых инфицированных в Пермском крае и Калининской области. Еще по 5 в Ставропольском и Красноярском краях.

В Иркутской, Ростовской, Мурманской и Липецкой областях по четверо зараженных. На одного меньше в Вологодской области. Два в Северной Осетии, Коми, ЯНАО, Марий Эл и Башкирии.

Появились первые заболевшие в Алтайском Крае, Адыгее и Белгородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU