Похороны являются исключением из режима домашней изоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T12:38:16+03:00

Справку о смерти родственника нужно иметь при себе

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Похороны входят в число оснований, чтобы покинуть место жительства в период с 3 по 6 апреля. При этом необходимо иметь при себе справку о смерти родственника, которую предъявить по требованию сотрудникам полиции.

- Похороны можно, поминки — нельзя, - сообщили КП-Крым в Центре оперативного реагирования правительства Крыма. - Справку о смерти, маски и расстояние между людьми не менее 1,5 метров.

Напомним, с 3 по 6 апреля все крымчане должны находиться дома. По указу главы Крыма, людям нельзя покидать жилище, если только жизни и здоровью не угрожает опасность. Также можно выйти, если вам требуется экстренная медицинская помощь.

Разрешается ходить в ближайший к дому магазин продуктов или хозтоваров, выносить мусор, выгуливать домашних животных, однако не далее, чем в 100 метрах от места проживания.

На работу ходить могут только сотрудники предприятий жизнеобеспечения и отдельных учреждений, продолжающих работу в режиме всеобщей изоляции. Но у сотрудника должна быть с собой справка установленного образца, выданная работодателем.

При этом для крымчан старше 65 лет или страдающих отдельными хроническими заболеваниями (рак, сахарный диабет, астма и так далее) режим всеобщей изоляции продлится до 14 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU