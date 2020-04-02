Минобороны РФ: Парад Победы переносить не будут

2 Апр 2020 2020-04-02T15:34:56+03:00

Курсанты во время репетиции парада Победы на военном полигоне `Алабино`, весна 2019 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никаких решений об изменении даты и формата Парада Победы нет

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Несмотря на массу слухов о предстоящем Параде Победы, а точнее о его возможном переносе, это грандиозное событие состоится в намеченные ранее сроки.

В комментарии kp.ru генерал-майор Министерства оборы РФ Игорь Конашенков сообщил, что «все идет по плану», никаких решений об изменении даты и формата Парада Победы пока нет.

Более того, 1 апреля была проведена очередная парадная тренировка. А со всеми участниками парада проводятся «беспрецедентные меры профилактики».

Так, у каждого участника парада три раза в день измеряется температура.

Заметим, что среди прочего активно обсуждался слух о том, что перенос торжества будет на 7 ноября (в этот же день в 1941 году, в разгар битвы за Москву, прошел военный парад войск, уходящих на фронт). Парад имел большое историческое значение и считался важной военной операцией.

Кстати, в истории современной России был единственный случай, когда Парад Победы проходил не на Красной площади, а на Поклонной горе. Это было 9 мая 1995 года по решению президента Бориса Ельцина. Ему тогда очень хотелось откреститься от «совковых традиций» и понравиться Западу.

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ИСТОЧНИК KP.RU