Пищевые и агропромышленные предприятия Крыма продолжат работать в карантин

2 Апр 2020 2020-04-02T15:56:06+03:00

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Во время карантина в Крыму продолжат работать предприятия агропромышленного комплекса и пищевой промышленности. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров, министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

По его словам, стабильность продовольственного рынка зависит от работы сельхоз- и товаропроизводителей, потому предприятия продолжат работу.

Вице-премьер отметил, что руководство агропредприятий будет исполнять все профилактические меры, рекомендованные Роспотребнадзором и закрепленные в указе главы Крыма Сергея Аксенова.

- Обращаю внимание на необходимость проведения своевременной дезинфекции сельхозпредприятий, использование перчаток, масок, антисептиков. Призываю взвешенно и обдуманно подойти к исполнению своих обязанностей: определить на предприятиях максимальное число сотрудников, которые могут исполнять свои обязанности удаленно. Также на особом контроле должно быть состояние здоровья сотрудников: при недомогании, повышенной температуре работники не должны допускаться к рабочим местам, - добавил Рюмшин.

На сегодняшний день у сельхозпроизводителей полуострова на хранении находится 15 тысяч тонн овощей, из них в свободную продажу поступит 10 тысяч тонн.

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ИСТОЧНИК KP.RU