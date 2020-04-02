Среди крымчан с коронавирусом нет пациентов в тяжелом состоянии

2 Апр 2020 2020-04-02T16:26:44+03:00

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Среди пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в Крыму, нет граждан в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

- Все пациенты получают медицинскую помощь в полном объеме, - подчеркнул министр.

Всего в Крыму подтвердили диагноз Covid-19 у 16 человек. Под наблюдением медиков находится 3016 человек на полуострове, на дому из них 2235, а 68 - в стационарах. В обсерваторах находятся 13 человек.

Как писала КП-Крым, пациентка с коронавирусом, которая проходила лечение в Сакской больнице, хорошо себя чувствует и готовится к выписке. Также скоро выписывают и самого первого зараженного, который лечится в Евпатории.

В Крыму тем временем ввели режим полной самоизоляции до 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU