Среди крымчан с коронавирусом нет пациентов в тяжелом состоянии
Среди пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в Крыму, нет граждан в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.
- Все пациенты получают медицинскую помощь в полном объеме, - подчеркнул министр.
Всего в Крыму подтвердили диагноз Covid-19 у 16 человек. Под наблюдением медиков находится 3016 человек на полуострове, на дому из них 2235, а 68 - в стационарах. В обсерваторах находятся 13 человек.
Как писала КП-Крым, пациентка с коронавирусом, которая проходила лечение в Сакской больнице, хорошо себя чувствует и готовится к выписке. Также скоро выписывают и самого первого зараженного, который лечится в Евпатории.
В Крыму тем временем ввели режим полной самоизоляции до 6 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU