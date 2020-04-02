2020-04-02T16:44:04+03:00
Экономика

Госкомводхоз в Крыму готовится к поливному сезону

И продолжает обеспечивать население водой
Анастасия ЖУКОВА
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Симферопольское водохранилищеСимферопольское водохранилищеФото: Надежда ДАЦЮК
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Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым и подведомственные ему учреждения продолжают бесперебойно обеспечивать население водой и готовиться к поливному сезону.

- Для основной части работников отрасли объявлены нерабочие оплачиваемые дни, для инженерно-технического состава введен гибкий режим рабочего времени, большая часть сотрудников переведены на дистанционный режим работы., - рассказали в пресс-службе Госкомводхоза.

Рабочие совещания теперь проходят онлайн, однако диспетчерские службы работают и оперативно реагируют на любые возникающие ситуации.

Все работники, которые находятся на местах, соблюдают усиленные меры профилактики COVID-19.

Напомним, крымские аграрии продолжают работать в режиме всеобщей изоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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