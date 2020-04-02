Жителей севастопольского села подозревают в поджоге экскаватора
Предприниматель из Севастополя подозревает жителей села Терновка в поджоге экскаватора. Он сообщил, что заявление в суд уже подано.
Сергей Марков, гендиректор и совладелец частного сельхозпредприятия, рассказал, что таким образом они отомстили за строительство беседок на берегу озера.
- Никаких нарушений закона наше предприятие не совершало. У нас все в порядке с документами. Преступления совершили против нас. Но суд разберется, заявление уже подано, - подчеркнул Марков.
Но ForPost напомнил, что после появления дамбы, беседки и охраняемого шлагбаума местные жители обратились в Севприроднадзор. Представители ведомства, к слову, выехали на место и зафиксировали ряд нарушений в водоохранной зоне и факт самовольного пользования озера.
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ИСТОЧНИК KP.RU