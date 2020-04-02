2020-04-02T17:09:37+03:00
Общество

Жителей севастопольского села подозревают в поджоге экскаватора

Собственник уже подал заявление в суд
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: ForPostФото: ForPost
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Предприниматель из Севастополя подозревает жителей села Терновка в поджоге экскаватора. Он сообщил, что заявление в суд уже подано.

Сергей Марков, гендиректор и совладелец частного сельхозпредприятия, рассказал, что таким образом они отомстили за строительство беседок на берегу озера.

- Никаких нарушений закона наше предприятие не совершало. У нас все в порядке с документами. Преступления совершили против нас. Но суд разберется, заявление уже подано, - подчеркнул Марков.

Но ForPost напомнил, что после появления дамбы, беседки и охраняемого шлагбаума местные жители обратились в Севприроднадзор. Представители ведомства, к слову, выехали на место и зафиксировали ряд нарушений в водоохранной зоне и факт самовольного пользования озера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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