Жителей севастопольского села подозревают в поджоге экскаватора

2 Апр 2020 2020-04-02T17:09:37+03:00

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Предприниматель из Севастополя подозревает жителей села Терновка в поджоге экскаватора. Он сообщил, что заявление в суд уже подано.

Сергей Марков, гендиректор и совладелец частного сельхозпредприятия, рассказал, что таким образом они отомстили за строительство беседок на берегу озера.

- Никаких нарушений закона наше предприятие не совершало. У нас все в порядке с документами. Преступления совершили против нас. Но суд разберется, заявление уже подано, - подчеркнул Марков.

Но ForPost напомнил, что после появления дамбы, беседки и охраняемого шлагбаума местные жители обратились в Севприроднадзор. Представители ведомства, к слову, выехали на место и зафиксировали ряд нарушений в водоохранной зоне и факт самовольного пользования озера.

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ИСТОЧНИК KP.RU