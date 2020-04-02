2 Апр 2020 2020-04-02T17:29:25+03:00

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В пятницу, 3 апреля, в Симферополе ограничат движение по проспекту Вернадского. Это связано с проведением работ по сносу аварийного дерева.

- С 9.00 до 12.30 будет ограничено движение транспорта на проспекте Вернадского, от улицы Кусакина до улицы Мира, - уточнили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Кроме этого, на этом участке будет запрещено парковать транспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU