В Симферополе ограничат движение по проспекту Вернадского
Запретят и парковку автомобилей
Коммунальные службы проведут работы по спилу аварийного дереваФото: "КП" Архив
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В пятницу, 3 апреля, в Симферополе ограничат движение по проспекту Вернадского. Это связано с проведением работ по сносу аварийного дерева.
- С 9.00 до 12.30 будет ограничено движение транспорта на проспекте Вернадского, от улицы Кусакина до улицы Мира, - уточнили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Кроме этого, на этом участке будет запрещено парковать транспорт.
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ИСТОЧНИК KP.RU