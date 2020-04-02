2020-04-02T17:27:37+03:00
Политика

Желающие служить в армии по контракту могут подать заявление дистанционно

Из-за коронавируса личный прием приостановили
Анастасия ЖУКОВА
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Военные не останутся без работы из-за коронавирусаВоенные не останутся без работы из-за коронавирусаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Во время режима всеобщей изоляции желающие служить в Вооруженных силах по контакту все равно смогут подать заявление, но дистанционно.

- В связи с мероприятиями по противодействую распространения вируса Covid-19 на территории Республики Крым, личный прием граждан, поступающих на военную службу по контракту в Симферополе, приостановлен, - сообщили в пункте отбора на военную службу по контракту Минобороны РФ.

Все подробности можно узнать по телефону (3652) 66-85-71 или прислать заявление на электронный адрес povsk-simferopoll977@yandex.ru.

Напомним, граждане, которые подлежат призыву весной 2020 года, тоже пока не должны являться в военкоматы. Все о призыве в армию во время коронавируса читайте у нас на сайте.

Напомним, в Крыму объявили нерабочую неделю до 6 апреля. Все граждане должны оставаться дома, за исключением сотрудников жизнеобеспечивающих предприятий. Выходить из дома можно только в ближайший магазин или в аптеку, а также выгуливать животных не дальше 100 метров от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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