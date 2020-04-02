2020-04-02T18:04:58+03:00
Звезды

Земфира написала песню под названием «Крым»

Трек вышел 1 апреля
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: Мария ЗахароваФото: Мария Захарова
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1 апреля вышел первый за два года трек российской певицы Земфиры с названием «Крым». Песню можно послушать на официальном аккаунте исполнительницы в YouTube.

- Если ты будешь со мною жить, я попробую бросить пить, однозначно брошу курить, потому что тебя бесит дым, бесит кашель мой как у больных. И нам пришлось бы поехать в Крым, - часть слов из новой композиции звезды.

Больше упоминаний полуострова в тексте песни нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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