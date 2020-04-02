Земфира написала песню под названием «Крым»
Трек вышел 1 апреля
Фото: Мария Захарова
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1 апреля вышел первый за два года трек российской певицы Земфиры с названием «Крым». Песню можно послушать на официальном аккаунте исполнительницы в YouTube.
- Если ты будешь со мною жить, я попробую бросить пить, однозначно брошу курить, потому что тебя бесит дым, бесит кашель мой как у больных. И нам пришлось бы поехать в Крым, - часть слов из новой композиции звезды.
Больше упоминаний полуострова в тексте песни нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU