В Крыму показали специальный автомобиль для больных коронавирусом
В «Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой помощи» показали спецмашину, которую закупили для больных коронавирусом.
Она отличается от обычных «скорых» тем, что тут есть полностью изолированная внутренняя капсула. Там работают врачи и находится пациент, пишет «Крымская газета».
Кроме этого, больной лежит на боксированных носилках. Это автономное устройство, которое позволяет переносить человека без риска распространения заболевания.
Позже ожидается прибытье еще двух таких машин.
- Кроме того, они оснащены также передовым комплексом искусственной вентиляции легких «Гамильтон» – лучшим, по мнению многих реаниматологов, оборудованием, - отметил руководить центра Сергей Олефиренко.
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ИСТОЧНИК KP.RU