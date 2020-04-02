В Крыму показали специальный автомобиль для больных коронавирусом

2 Апр 2020 2020-04-02T18:51:17+03:00

Всего в республику должны доставить три такие машины

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В «Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой помощи» показали спецмашину, которую закупили для больных коронавирусом.

Она отличается от обычных «скорых» тем, что тут есть полностью изолированная внутренняя капсула. Там работают врачи и находится пациент, пишет «Крымская газета».

Кроме этого, больной лежит на боксированных носилках. Это автономное устройство, которое позволяет переносить человека без риска распространения заболевания.

Позже ожидается прибытье еще двух таких машин.

- Кроме того, они оснащены также передовым комплексом искусственной вентиляции легких «Гамильтон» – лучшим, по мнению многих реаниматологов, оборудованием, - отметил руководить центра Сергей Олефиренко.

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ИСТОЧНИК KP.RU