Погода в Крыму на 3 апреля: без осадков и тепло до +16
3 апреля, в Крыму синоптики обещают ветреный денек.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Днем температура воздуха +14…+16°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +10…+12°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.
В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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