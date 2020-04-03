Погода в Крыму на 3 апреля: без осадков и тепло до +16

3 Апр 2020 2020-04-03T06:49:18+03:00

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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3 апреля, в Крыму синоптики обещают ветреный денек.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Днем температура воздуха +14…+16°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +10…+12°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

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ИСТОЧНИК KP.RU