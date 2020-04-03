Минздрав Крыма ищет волонтеров для борьбы с коронавирусом
Министерство здравоохранения Республики Крым приглашает волонтеров-медиков и добровольцев, которые могут оказать помощь медицинским учреждениям, присоединиться борьбе с распространением коронавируса.
Заявки для участия следует отправлять на электронную почту vse-vmeste20@mail.ru.
За более подробной информацией можно обратиться по телефону + 7 (978) 0000-712.
Напомним, крымским врачам уже помогают 140 волонтеров-медиков из числа студентов Крымского федерального университета, в том числе - работают на "горячих линиях" Минздрава.
На полуострове до 6 апреля действует режим всеобщей самоизоляции. Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля, и в Крыму пока решают, какие меры профилактики коронавируса будут вводить.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»