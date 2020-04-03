2020-04-03T09:42:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав Крыма ищет волонтеров для борьбы с коронавирусом

В первую очередь заявок ждут от медиков
Анна БУГОРКОВА
Поделиться:
Фото: Архив КПФото: Архив КП
Изменить размер текста:

Министерство здравоохранения Республики Крым приглашает волонтеров-медиков и добровольцев, которые могут оказать помощь медицинским учреждениям, присоединиться борьбе с распространением коронавируса.

Заявки для участия следует отправлять на электронную почту vse-vmeste20@mail.ru.

За более подробной информацией можно обратиться по телефону + 7 (978) 0000-712.

Напомним, крымским врачам уже помогают 140 волонтеров-медиков из числа студентов Крымского федерального университета, в том числе - работают на "горячих линиях" Минздрава.

На полуострове до 6 апреля действует режим всеобщей самоизоляции. Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля, и в Крыму пока решают, какие меры профилактики коронавируса будут вводить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Набережную и парки Ялты перекроют казаки и полиция
В Крыму рассказали, какие торговые сети завышают цены на продукты питания
В Крыму за сутки произошло 13 пожаров
Дезинфекцией улиц Симферополя занимаются 2 поливальные машины
Два человека на выписку: В Крыму рассказали о состоянии больных коронавирусом на 3 апреля
Роспотребнадзор установил всех пассажиров самолетов, где летели новые зараженные коронавирусом
Еще две крымские лаборатории начнут делать тесты на коронавирус
Через несколько дней загрузка крымских отелей составит 3%
В ближайшие несколько дней в Крыму ожидаются ночные заморозки
На Арабатской стрелке перевернулось авто: пострадала пассажирка
Минздрав Крыма ищет волонтеров для борьбы с коронавирусом
Власти Крыма расширили список причин для выхода из дома во время самоизоляции