На Арабатской стрелке перевернулось авто: пострадала пассажирка

3 Апр 2020 2020-04-03T09:49:12+03:00

У нее предварительно диагностировали закрытый перелом костей таза и травматический шок

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На Арабатской стрелке у села Соляное произошло ДТП - водитель Mitsubishi Pajero не справился с управление на грунтовой дороге и съехал на обочину.

Как сообщают очевидцы, авто опрокинулось несколько раз. В салоне находилось два человека. В результате пострадала пассажирка, у нее предварительно диагностировали закрытый перелом костей таза, травматический шок 2-3 степени.

Женщину доставили в тяжелом состоянии в хирургическое отделение Ленинской центральной районной больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU