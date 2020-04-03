На Арабатской стрелке перевернулось авто: пострадала пассажирка
На Арабатской стрелке у села Соляное произошло ДТП - водитель Mitsubishi Pajero не справился с управление на грунтовой дороге и съехал на обочину.
Как сообщают очевидцы, авто опрокинулось несколько раз. В салоне находилось два человека. В результате пострадала пассажирка, у нее предварительно диагностировали закрытый перелом костей таза, травматический шок 2-3 степени.
Женщину доставили в тяжелом состоянии в хирургическое отделение Ленинской центральной районной больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU