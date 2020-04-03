В ближайшие несколько дней в Крыму ожидаются ночные заморозки

3 Апр 2020 2020-04-03T10:06:55+03:00

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В ближайшие несколько дней в Крыму прогнозируют ночные заморозки до 6 градусов ниже нуля.

- Ночью и утром 4, 5 и 6 апреля в степных и предгорных районах Крыма и Симферополе на поверхности почвы и в воздухе сохранятся заморозки от 1 до 6 градусов ниже нуля, – сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Крым

Напомним, что по ночам минусовые температуры были и в период с 1 по 3 апреля. Из-за заморозков в степном Крыму и на востоке полуострова повреждены сельхозпосевы.

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ИСТОЧНИК KP.RU