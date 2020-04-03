Еще две крымские лаборатории начнут делать тесты на коронавирус

3 Апр 2020 2020-04-03T10:36:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму планируют открыть дополнительно две новые лаборатории, которые будут проводить тесты на коронавирус. Первая заработает уже с понедельника, 6 апреля. Об этом сообщила руководитель крымского отделения Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Она отметила, что сейчас за сутки на полуострове тестирование проходят около трех сотен человек. А с 2 по 7 апреля ожидается, что количество исследований возрастет до 700 человек за день.

- Вторым этапом мы планируем запуск лаборатории на базе детской инфекционной больницы и привлечение других лабораторий, - дополнила Пеньковская.

Она добавила, что вопросы будут решаться по мере необходимости.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU