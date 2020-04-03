2020-04-03T10:45:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Два человека на выписку: В Крыму рассказали о состоянии больных коронавирусом на 3 апреля

Остальные больные не находятся в тяжелом состоянии
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму 3 апреля будут выписаны два человека, больных коронавирусом. Остальные больные не находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

- Сегодня будет выписано два человека, больных коронавирусом в Крыму. Никто из них не находится в тяжелом состоянии. 2 998 человек находится под медицинским наблюдением, под динамическим наблюдением 2915 человек. В обсерваторе находятся 15 человек, - сообщил Чемоданов.

По его словам, готовится к открытию обсерватор в Ялте. Там уже полностью укомплектован штаб. В Керчи сейчас под обсерватор ищут помещение.

Напомним, в Крыму на 3 апреля выявили еще два заболевших новой коронавирусной инфекцией. Количество заболевших составило 18 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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