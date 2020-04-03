Дезинфекцией улиц Симферополя занимаются 2 поливальные машины
Все средства безопасны для населения [фото]
Фото: Пресс-служба администрации Симферополя.
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На улицы Симферополя вышли поливальные машины, которые дезинфицируют проезжую часть.
Как сообщил Якуб Зейтулаев, начальник департамента городского хозяйства Симферополя, дезинфекцией дорог города занимаются две машины.
- Уже обработаны улицы Беспалова, Киевская, Гурзуфская, Лермонтова, 51-й Армии и проспект Победы, - заявил чиновник.
Дезинфицирующие средства безопасны для людей и подобраны в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
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ИСТОЧНИК KP.RU