2020-04-03T10:55:13+03:00
Общество

Дезинфекцией улиц Симферополя занимаются 2 поливальные машины

Все средства безопасны для населения [фото]
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Пресс-служба администрации Симферополя.Фото: Пресс-служба администрации Симферополя.
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На улицы Симферополя вышли поливальные машины, которые дезинфицируют проезжую часть.

Как сообщил Якуб Зейтулаев, начальник департамента городского хозяйства Симферополя, дезинфекцией дорог города занимаются две машины.

- Уже обработаны улицы Беспалова, Киевская, Гурзуфская, Лермонтова, 51-й Армии и проспект Победы, - заявил чиновник.

Дезинфицирующие средства безопасны для людей и подобраны в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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