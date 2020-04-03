В Крыму за сутки произошло 13 пожаров
Два из них - в жилом секторе
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю
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За сутки в Крыму спасатели потушили 13 пожаров. Как сообщили в МЧС РК, два из них произошли в жилом секторе.
А остальные 11 – это возгорания сухой растительности.
Как пишет «Крымское информационное агентство», всего с начала года ликвидировали 938 пожаров на которых спасли 40 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU