2020-04-03T10:58:39+03:00
Общество

В Крыму за сутки произошло 13 пожаров

Два из них - в жилом секторе
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по СевастополюФото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю
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За сутки в Крыму спасатели потушили 13 пожаров. Как сообщили в МЧС РК, два из них произошли в жилом секторе.

А остальные 11 – это возгорания сухой растительности.

Как пишет «Крымское информационное агентство», всего с начала года ликвидировали 938 пожаров на которых спасли 40 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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