В Крыму рассказали, какие торговые сети завышают цены на продукты питания
В Крыму зафиксировано снижение цен в торговых сетях Ассорти», «Яблоке» и «Корзине». При этом цены повысились в «Сильпо» и «Пуде». Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
- Повышение цен зафиксировано в «Сильпо» и «Пуде». Туда завозится вся сельхозпродукция из Краснодара. Будем выходить на руководство, чтобы на эту продукцию снизили цены, - отметил Рюмшин.
По его словам, идет снижение цен на продукты на симферопольском рынке Привоз. Кроме того, в магазинах в шаговой доступности цены на 24 товара остались стабильными.
Однако остаются завышенными цены на продукты в магазинах районных центров.
Имбирь, по словам Рюмшина, завозится из Египта, Турции и Аргентины, поэтому он стоит до 5 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU
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