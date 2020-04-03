В Крыму рассказали, какие торговые сети завышают цены на продукты питания

3 Апр 2020 2020-04-03T11:09:56+03:00

При этом снижение цен зафиксировано в торговых сетях Ассорти», «Яблоке» и «Корзине»

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В Крыму зафиксировано снижение цен в торговых сетях Ассорти», «Яблоке» и «Корзине». При этом цены повысились в «Сильпо» и «Пуде». Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

- Повышение цен зафиксировано в «Сильпо» и «Пуде». Туда завозится вся сельхозпродукция из Краснодара. Будем выходить на руководство, чтобы на эту продукцию снизили цены, - отметил Рюмшин.

По его словам, идет снижение цен на продукты на симферопольском рынке Привоз. Кроме того, в магазинах в шаговой доступности цены на 24 товара остались стабильными.

Однако остаются завышенными цены на продукты в магазинах районных центров.

Имбирь, по словам Рюмшина, завозится из Египта, Турции и Аргентины, поэтому он стоит до 5 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU