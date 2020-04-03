2020-04-03T12:59:51+03:00
Общество

В Симферополе ограничили движение по одной из центральных улиц

Будут менять асфальт, пока никого нет
Анна БУГОРКОВА
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Улицу перекроют на время ремонтаУлицу перекроют на время ремонтаФото: Анастасия ЖУКОВА
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С 3 по 7 апреля ограничено движение транспорта по улице Александра Невского, сообщает администрация города Симферополя.

Рабочие будут проводить ремонт - менять верхний слой асфальта. Так, с 3 по 4 апреля работы затронут участок от площади Советской до Архивного спуска, а с 5 по 7 апреля включительно — от Архивного спуска до улицы Павленко.

В течение всего времени проехать по улице будет нельзя, также будет действовать запрет на парковку.

Напомним, в прошлом году на улице Александра Невского уложили новый асфальт, вот только работа оказалась некачественной: дорогу раскритиковали и горожане, и глава Крыма Сергей Аксенов. Он назвал асфальт стиральной доской и потребовал все переделать. Подрядчик пообещал исправить все недочеты за свой счет. Тем не менее, за него взялась прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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