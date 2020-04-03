2020-04-03T13:09:42+03:00
Происшествия

Стажер украл из симферопольского магазина 60 тысяч и часы

Мужчине грозит пять лет тюрьм
Анна БУГОРКОВА
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Полиция задержала подозреваемогоПолиция задержала подозреваемого
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В Симферополе полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже имущества у комиссионного магазина, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Владельцы торговой точки пожаловались в полицию, что лишились крупной суммы денег из-за работника-новичка.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, им оказался ранее не судимый симферополец.

- Воспользовавшись доверием администрации, заново перезаложил товар и, составив новые договора комиссии, денежную разницу присвоил себе. Кроме того, нерадивый стажер также похитил наручные часы, стоимостью 10 тысяч рублей, - рассказали в МВД.

Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

Злоумышленнику может грозить до пяти лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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