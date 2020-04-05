Погода в Крыму на 5 апреля: ветрено и тепло до +15
5 апреля, в воскресенье на Крымском полуострове синоптики обещают ощутимый ветер.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем до 20 м/с. Днем температура воздуха +13…+15°,- сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем 10-15 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.
Прогноз погоды по Керчи: малооблачно. Без осадков. Ветер днем северо-восточный 12-15 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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