Погода в Крыму на 5 апреля: ветрено и тепло до +15

5 Апр 2020 2020-04-05T07:25:22+03:00

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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5 апреля, в воскресенье на Крымском полуострове синоптики обещают ощутимый ветер.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем до 20 м/с. Днем температура воздуха +13…+15°,- сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем 10-15 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

Прогноз погоды по Керчи: малооблачно. Без осадков. Ветер днем северо-восточный 12-15 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

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ИСТОЧНИК KP.RU