2020-04-05T09:36:20+03:00
Политика

В Крыму и Севастополе начался весенний призыв

Для службы в армии планируют отобрать более трех тысяч человек
Анна БУГОРКОВА
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В Крыму начался весенний призывВ Крыму начался весенний призывФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму и Севастополе несмотря на режим всеобщей изоляции начался весенний призыв, сообщает пресс-служба ЧФ РФ.

Для прохождения боевой службы отберут около 3300 человек.

В пресс-службе ЧФ подчеркивают, что призывные и сборные пункты обеспечены всем необходимым для профилактики коронавируса: защитными медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами.

Большая часть призывников будет служить за пределами Крыма.

На две недели личный состав разместят в отдельных казармах, питание и обучение организуют отдельно от остальных военнослужащих воинской части.

Контролировать здоровье новобранцев будут ежедневно.

Весенний призыв продлится до 15 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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