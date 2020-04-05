В Крыму и Севастополе начался весенний призыв

5 Апр 2020 2020-04-05T09:36:20+03:00

Для службы в армии планируют отобрать более трех тысяч человек

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В Крыму и Севастополе несмотря на режим всеобщей изоляции начался весенний призыв, сообщает пресс-служба ЧФ РФ.

Для прохождения боевой службы отберут около 3300 человек.

В пресс-службе ЧФ подчеркивают, что призывные и сборные пункты обеспечены всем необходимым для профилактики коронавируса: защитными медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами.

Большая часть призывников будет служить за пределами Крыма.

На две недели личный состав разместят в отдельных казармах, питание и обучение организуют отдельно от остальных военнослужащих воинской части.

Контролировать здоровье новобранцев будут ежедневно.

Весенний призыв продлится до 15 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU