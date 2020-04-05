Коронавирус в Крыму: В стационаре наблюдаются 66 человек, в обсерваторах - 22

5 Апр 2020 2020-04-05T10:49:33+03:00

Всего под медицинским наблюдением почти три тысячи человек, у которых подозревают коронавирус

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В Крыму под медицинским наблюдением по состоянию на 5 апреля 2020 находится 2974 человека. При этом за последние сутки с учета сняли 129 человек, а поставили - 64 человека.

Как сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба, в стационаре в настоящее время находится 66 человек, в обсерваторах - 22 человека.

Двое крымчан, переболевших коронавирусом, уже выписали из стационара, еще 18 - получают положенное лечение. Граждан в тяжелом состоянии нет.

Напомним, за последние сутки зарегистрировано еще два случая заболевания коронавирусом в Республике Крым. Всего таковых - 20.

ИСТОЧНИК KP.RU