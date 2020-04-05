Полиция не пустила в Крым 7 автомобилей, а не выпустила - 5

5 Апр 2020 2020-04-05T11:51:05+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки через блокпост на Крымском мосту не смогли проехать семь автомобилей, направлявшихся в Крым, а также пять водителей, которые хотели попасть в Краснодарский край. Об этом на заседании оперативного штаба рассказал глава МВД по РК Павел Каранда.

Причины, по которым автомобилистам запретили въезд и выезд, не уточняются.

- К нам въехало 932 транспортных единицы, 7 мы не пропустили на территорию Крыма по тем или иным причинам. Выехало с территории Крыма 1198 транспортных единиц, 5 транспортных средств мы не выпустили в Краснодарский край, - сообщил министр.

При этом Павел Каранда отметил, что количество машин, которые едут по Крымскому мосту, снизилось за последние сутки.

В свою очередь вице-премьер Игорь Михайличенко отчитался, что медосмотры на блокпосту проходят в штатном режиме,

- Пробок нет, мониторим каждые два часа, - заявил он.

Напомним, блокпост на въезде в Крым появился в ночь со 2 на 3 апреля. Вскоре установили еще один блокпост в Краснодарском крае. Проверяется 100% водителей и пассажиров. Им измеряют температуру, а также заставляют заполнять анкету, указывая причины въезда в регион. Все данные поступают в Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU