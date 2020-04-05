Крымчанка пыталась нарушить карантин и выехать на Украину
Ночью с 4 на 5 апреля крымчанка пыталась на автомобиле выехать на Украину через Ростовскую область, нарушив режим самоизоляции. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
- На автомобильном пункте пропуска сегодня ночью гражданка на территории Ростовской области пыталась выехать на Украину, - рассказала Пеньковская.
Беглянку задержали и поместили в обсерватор для медицинского наблюдения.
Кроме того, полицейские отправили в обсерваторы за минувшие сутки еще четверых человек, нарушивших предписания Роспотребнадзора.
Всего в крымских обсерваторах - 22 человека.
Напомним, в Республике Крым за все время зарегистрировано 20 случаев заболевания коронавирусом. Двух выздоровевших уже выписали из стационаров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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