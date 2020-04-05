2020-04-05T12:01:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Крымчанка пыталась нарушить карантин и выехать на Украину

Беглянку поместили в обсерватор
Анна БУГОРКОВА
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Беглянку задержали в пункте пропускаБеглянку задержали в пункте пропускаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Ночью с 4 на 5 апреля крымчанка пыталась на автомобиле выехать на Украину через Ростовскую область, нарушив режим самоизоляции. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

- На автомобильном пункте пропуска сегодня ночью гражданка на территории Ростовской области пыталась выехать на Украину, - рассказала Пеньковская.

Беглянку задержали и поместили в обсерватор для медицинского наблюдения.

Кроме того, полицейские отправили в обсерваторы за минувшие сутки еще четверых человек, нарушивших предписания Роспотребнадзора.

Всего в крымских обсерваторах - 22 человека.

Напомним, в Республике Крым за все время зарегистрировано 20 случаев заболевания коронавирусом. Двух выздоровевших уже выписали из стационаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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